Elazığ'da 50 dönümlük kırsal alan yandı

Elazığ'ın Keban ilçesi kırsalında çıkan yangında 50 dönümlük alan yandı.

Yangın, Keban ilçesinin Nimri Dağı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekileri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye gelen Elazığ Belediyesi bünyesindeki itfaiye erleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yapılan incelemede 50 dönümlük alanın yandığı belirlendi.