Elazığ'da 5 otomobilin camını kıran şüpheli yakalandı

Olay, 3 gün önce kent merkezinde belirli noktalarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs park halinde bulunan 5 otomobilin kelebek camlarını kırdı. Araç sahiplerinin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, şüpheli şahsın eşkal ve kimlik bilgileri tespit edilerek yakalandı.Yakalanan şüphelinin daha önce bir evden bakır malzeme hırsızlığı olayına karıştığı ortaya çıktı.



Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(AA)