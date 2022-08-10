El sanatlarını festivallerde tanıtıyorlar

Geleneksel el sanatlarına ömürlerini adayan sanatkarlar, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak katıldıkları festivallerde tanıtıyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali"ne katılan ve tarihi Kayseri Kalesi'nde stant açan 17 ilden 31 sanatkar, ahşap işçiliği, taş oymacılığı, telkari, keçe, kırkyama, yazmacılık, ahşap baskı, yemeni, tulum, naht sanatı, ebru, hüsn-i hat, kemik tarak, saraçlık, çini ve tamzara dokuma gibi sanatları icra ediyor.

