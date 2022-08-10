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10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:00:00

El sanatlarını festivallerde tanıtıyorlar

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Geleneksel el sanatlarına ömürlerini adayan sanatkarlar, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak katıldıkları festivallerde tanıtıyor.

Geleneksel el sanatlarına ömürlerini adayan sanatkarlar, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak katıldıkları festivallerde tanıtıyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali"ne katılan ve tarihi Kayseri Kalesi'nde stant açan 17 ilden 31 sanatkar, ahşap işçiliği, taş oymacılığı, telkari, keçe, kırkyama, yazmacılık, ahşap baskı, yemeni, tulum, naht sanatı, ebru, hüsn-i hat, kemik tarak, saraçlık, çini ve tamzara dokuma gibi sanatları icra ediyor.

Etiketler : El sanatları Kültür ve Turizm Bakanlığı El Sanatları Festivali
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