El Bab'da bomba yüklü motosikletle yapılan saldırı sonucu 2 kişi öldü

Suriye’nin El Bab kentinde bulunan Hz. Ömer Cami saldırganlar tarafından hedef alındı. Bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 2 kişi yanarak hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İHA