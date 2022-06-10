Ekosistemi korumak için aslan balığı avında!

Alanya'da dalış yapan Samet Alabacak, başta aslan balığı olmak üzere, balon balığı ve zehirli deniz kestaneleri avlayarak su altı ekosisteminin gönüllü bekçiliğini yapıyor. Haftada 4 gün dalan Alabacak, günde 5 kilo aslan balığı avlıyor. Alanyalı gönüllü dalgıç, "Yakın zamanda dalış yaptığım noktalarda istilacı aslan balığı popülasyonunun azaldığını gördüm" dedi.

