Ekosistemi korumak için aslan balığı avında!
Alanya'da dalış yapan Samet Alabacak, başta aslan balığı olmak üzere, balon balığı ve zehirli deniz kestaneleri avlayarak su altı ekosisteminin gönüllü bekçiliğini yapıyor.
Alanya'da dalış yapan Samet Alabacak, başta aslan balığı olmak üzere, balon balığı ve zehirli deniz kestaneleri avlayarak su altı ekosisteminin gönüllü bekçiliğini yapıyor. Haftada 4 gün dalan Alabacak, günde 5 kilo aslan balığı avlıyor. Alanyalı gönüllü dalgıç, "Yakın zamanda dalış yaptığım noktalarda istilacı aslan balığı popülasyonunun azaldığını gördüm" dedi.