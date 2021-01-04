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04 Ocak 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:04 Ocak 2021 Pazartesi 12:00:00

Ekmek parası ağaç tepesinde

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Adana'da boyları 15 metreye kadar ulaşabilen çam ağaçlarından fıstık elde etmek için kozalak hasadı yapan işçiler, zoru başarmanın gururunu yaşıyor.

Yüksekliği zaman zaman 15 metreye ulaşan ve yaşları itibarıyla alt kısımlarında dalları olmayan ağaçların altına gelen işçiler, yılların getirdiği alışkanlıkla kısa sürede ağaçlara tırmanıyor. Ağaçların her birinden yaklaşık 7-8 kilogram kozalak toplayan işçiler, bunları kilosu 2 liradan ihaleyi alan işletmeciye teslim ediyor.

Etiketler : Adana çam ağaçları fıstık kozalak hasadı ekmek parası
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