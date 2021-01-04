Ekmek parası ağaç tepesinde

Yüksekliği zaman zaman 15 metreye ulaşan ve yaşları itibarıyla alt kısımlarında dalları olmayan ağaçların altına gelen işçiler, yılların getirdiği alışkanlıkla kısa sürede ağaçlara tırmanıyor. Ağaçların her birinden yaklaşık 7-8 kilogram kozalak toplayan işçiler, bunları kilosu 2 liradan ihaleyi alan işletmeciye teslim ediyor.

