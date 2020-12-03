Ekmek kavgası

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, "İtirazlarımızı yaptık, patent kurumu uzlaşma önerdi. Haklarımızı hukuki yollarla arayacağız" dedi. Görele Belediye Başkanı Fatih Duzcu da, "Bir yarışımız yok. Biz ilçemizin tanıtımı peşindeyiz" diye konuştu.

