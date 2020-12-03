03 Aralık 2020 Perşembe 12:05:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 07:11:00
Ekmek kavgası
Trabzon'da uzun süre bayatlamaması ile ün kazanan coğrafi işaretli 'Vakfıkebir ekmeği'nin üretildiği Vakfıkebir ilçesiyle, benzer 'Çavuşlu ekmeği'nin üretildiği Giresun'un Görele ilçeleri arasında 'tescil' tartışması yaşanıyor.
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, "İtirazlarımızı yaptık, patent kurumu uzlaşma önerdi. Haklarımızı hukuki yollarla arayacağız" dedi. Görele Belediye Başkanı Fatih Duzcu da, "Bir yarışımız yok. Biz ilçemizin tanıtımı peşindeyiz" diye konuştu.