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25 Haziran 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 17:30:00

Ekmek kapısı: Pamuk atıkları

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Şanlıurfa'da, "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuğun hasadından sonra atık durumunda kalan ve genellikle çöpe atılan kozaların değerlendirilmesiyle 100 kadına istihdam sağlandı.

Şanlıurfa'da, "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuğun hasadından sonra atık durumunda kalan ve genellikle çöpe atılan kozaların değerlendirilmesiyle 100 kadına istihdam sağlandı. Proje kapsamında toplanan kozalar güneşte kurutuluyor. Daha sonra işletmedeki kadınlar tarafından kırmızıya boyanan kozalar, işlemlerden geçirilerek süs ve hediyelik eşyalara dönüştürülüyor.

Etiketler : pamuk pamuk atıkları şanlıurfa beyaz altın
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