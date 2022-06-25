Ekmek kapısı: Pamuk atıkları

Şanlıurfa'da, "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuğun hasadından sonra atık durumunda kalan ve genellikle çöpe atılan kozaların değerlendirilmesiyle 100 kadına istihdam sağlandı. Proje kapsamında toplanan kozalar güneşte kurutuluyor. Daha sonra işletmedeki kadınlar tarafından kırmızıya boyanan kozalar, işlemlerden geçirilerek süs ve hediyelik eşyalara dönüştürülüyor.

