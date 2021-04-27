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27 Nisan 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:27 Nisan 2021 Salı 16:00:00

Ekmek kapıları ok gövdesi

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan esnaf Sinan Önal ile tersane işçisi çocukluk arkadaşı Bedrettin Çulha, 2015 yılında boş zamanlarını değerlendirmek için ok gövdesi yapmaya karar verdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan esnaf Sinan Önal ile tersane işçisi çocukluk arkadaşı Bedrettin Çulha, 2015 yılında boş zamanlarını değerlendirmek için ok gövdesi yapmaya karar verdi. Hobi olarak başladıkları işi büyüterek firma kuran girişimci iki arkadaş, ürettikleri geleneksel ok gövdelerini iç piyasanın yanı sıra yurt dışına satıyor.

Etiketler : kocaeli gölcük okçuluk sinan önal bedrettin çulha
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