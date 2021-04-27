Ekmek kapıları ok gövdesi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan esnaf Sinan Önal ile tersane işçisi çocukluk arkadaşı Bedrettin Çulha, 2015 yılında boş zamanlarını değerlendirmek için ok gövdesi yapmaya karar verdi. Hobi olarak başladıkları işi büyüterek firma kuran girişimci iki arkadaş, ürettikleri geleneksel ok gövdelerini iç piyasanın yanı sıra yurt dışına satıyor.

