Ekinezyada hasat zamanı

Çiftçilere kazanç sağlamak hedefiyle yeni bitkilerin üretilmesine destek sağlayan İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz yıl yaptığı araştırmalar sonrası her derde şifa Ekinezya bitkisinin Tekkeköy Mahallesi bölgesinde fayda sağlayacağını tespit etti. Burada gönüllü 3 çiftçiye yapılan 30 bin fide desteği ile 7 dönümlük alanda ekimi yapılan Ekinezya bitkisinin bu kez de ikinci hasadı gerçekleşti.