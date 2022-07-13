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13 Temmuz 2022 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 19:00:00

Ekinezyada hasat zamanı

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İnegöl Belediyesi'nin destekleriyle kırsal Tekkeköy Mahallesi'nde ekimi yapılan Ekinezya bitkisi bu yıl ikinci hasadıyla çiftçilere bayram sevincini yaşattı.

Çiftçilere kazanç sağlamak hedefiyle yeni bitkilerin üretilmesine destek sağlayan İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz yıl yaptığı araştırmalar sonrası her derde şifa Ekinezya bitkisinin Tekkeköy Mahallesi bölgesinde fayda sağlayacağını tespit etti. Burada gönüllü 3 çiftçiye yapılan 30 bin fide desteği ile 7 dönümlük alanda ekimi yapılan Ekinezya bitkisinin bu kez de ikinci hasadı gerçekleşti.

Etiketler : Ekinezyada hasat zamanı Bursa İnegöl Belediyesi kırsal Tekkeköy
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