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11 Ocak 2022 Salı 23:48:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 23:48:00

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç denize devrildi

Kaynak: AA

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Samsun'un Canik ilçesinde ehliyetsiz bir sürücü sahil yolunda denize devrildi. Araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı.

Samsun'un Canik ilçesinde 25 yaşındaki Y.Ö. idaresindeki hafif ticari araç, Toptepe Mahallesi Tekkeköy sahil yolunda denize devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Y.Ö, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Araç, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Etiketler : ehliyet samsun sürücü
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