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21 Ocak 2022 Cuma 20:48:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 20:48:00

EGM, karlı havada güvenli sürüş için ipuçlarını paylaştı

Kaynak: AA

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Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Birçok kentte görülen kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte sorun yaşanmaması için sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

Türkiye bir süredir sert kış koşullarının etkisinde. Özellikle sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor.

Ağır kış koşulları nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) uyarılarına devam ediyor.

EGM, sürücülerin karlı havada güvenli sürüş için dikkat etmeleri gereken hususları paylaştı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sürücülere şu uyarılar yapıldı:

*Sürüş güvenliği için hava sıcaklığının gündüz 7 derecenin altına düştüğü şartlarda kış lastiği kullanmaya özen gösterin.

*Araç takip mesafenizi karlı zeminde ve yağışlı havalarda 4 kat artırın.

*Karlı yollarda vitesi hiçbir zaman boşa almayın. Tekerleklerde her zaman çekiş gücü olmalı.

*Aracınızın kaymaması için fren ve gaz pedalının sert kullanımından ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmaya gayret edin.

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü Kış Lastiği egm
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