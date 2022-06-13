VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron, Fransa ve Avrupa'nın 'savaş ekonomisi' vaziyetine girdiğini söyledi
Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
Eğitimci Yazar Deniz Erkin Purut: TikTok kapatılmalı mı?
Engin Polat: Bir Ay İçinde 3. Şubemizi Açtık
Başkan Erdoğan tarih verdi: Milletimizin her kesimini rahatlatacağız
"Cesareti varsa yapsaydı"
Yunanistan PKK gibi hendek kazmaya başladı
Petrol ve doğal gaz planı yerle bir oldu
İsrail'den Lübnan'a tehdit!
Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Haymana'da incelemelerde bulundu
Başkan Erdoğan'dan HDP'li vekile sert tepki
Kadın komutanlar, tarlada çalışan hemcinslerine KADES'i anlattı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
Pekin'de bar kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış endişeye yol açtı
Bitcoin 18 ayın en düşük seviyesine geriledi
Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı
Türk donanması 'milli gözlerle' görüyor
10 yıl sonra Türkiye'de üst düzey zirve!
İBB'de 'vekalet' krizi!
Türkiye tarihinin en büyük keşfi kritik aşamada!
Sanayide çarklar büyümeye dönüyor! Üretim endeksi açıklandı
1 milyon sivile zorunlu göç
Birçok ilke imza atılacak
13 Haziran 2022 Pazartesi 15:46:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 15:46:00

Eğitimci Yazar Deniz Erkin Purut: TikTok kapatılmalı mı?

ABONE OL

Mükremin Gezgin olayı, “TikTok kapatılmalı mı?” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Konuyla ilgili görüş bildiren “Sesim Ol İstismarla Mücadele ve İyileştirme Derneği Başkanı”, eğitimci yazar Deniz Erkin Purut, “Yasaklar çözüm değil, özellikle çocuk ve gençleri korumak amacıyla sosyal medyaya yönelik bir denetim mekanizmasının acilen geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

Kullanıcılarına 15 saniyelik kısa videolar çekip yayınlama, aynı zamanda içerik üreticilerine para kazanma imkânı sunan sosyal medya uygulaması TikTok, dünyanın dört bir yanında ölümlere yol açmaya başladığından bu yana kapatılması gerektiği tartışmalarıyla gündemde. Son olarak Tekirdağ'da 13 yaşındaki bir çocuğun dedesinin silahıyla TikTok videosu çekerken yanlışlıkla kendini vurması ve sahte hamilelik paylaşımlarıyla adından söz ettiren TikTok ünlüsü Mükremin Gezgin'e yönelik giderek büyüyen tepkiler, tartışmaları yeniden alevlendirdi. Birçok internet kullanıcısı, TikTok'un Türkiye'de erişime kapatılmasını istedi.

"Dünyanın dört bir yanında ölümlere neden oldu."

Sesim Ol İstismarla Mücadele ve İyileştirme Derneği Başkanı, eğitimci yazar Deniz Erkin Purut, TikTok'un yarattığı tehlikelere şu sözlerle dikkat çekti: "TikTok'u dünyanın dört bir yanından yüz milyonlarca insan kullanıyor. Uygulamanın asıl amacı aslında eğlence. Bu kadar çok tutmasının sebebi ise içerik üreticilerine izlenme başına para kazanma imkânı sunuyor olmasıdır. Kendi ünlülerini yaratan TikTok, bu kişilerin şöhret ve para yoluyla hayatını değiştirme potansiyeline sahip. Dolayısıyla TikTok'u kullanan özellikle yaşı genç bireylerin temel motivasyonu, çok izlenmek ve takipçi sayısına ulaşarak hem ünlü olmak hem de çok para kazanmak. Bu uğurda sınır tanımayanlar, çizgileri geri dönüşü olmayacak şekilde aşabiliyor. Daha önce TikTok için video çekerken hayatını kaybeden birçok kişinin haberini okuduk. Tehlikeli meydan okuma videoları birçok çocuk ve ailesinin hayatını kararttı. İşte en son örneği de geçenlerde Tekirdağ'da yaşandı. 13 yaşında bir çocuk, sırf TikTok'ta çok izlenebilmek için dedesinin silahıyla video çekti, boş sandığı silahla kendini vurdu. Sadece 13 yaşında olan bir çocuğun bu platformlara ebeveyn denetimi olmadan ulaşabilmesi, hayatını riske edecek kadar tehlikeli içerikler hazırlama ve bunu kitlelerle buluşturma arzusu, ünlü olup para kazanma hırsı; bu alandaki bir boşluğu, denetim mekanizması eksikliğini gösteriyor." "Ebeveyn denetimi ve uygulamara yönelik sıkı kontroller şart."

"Sizce TikTok kapatılmalı mı?" sorusuna "Yasaklar çözüm değil" yanıtını veren Purut: "İçinde yaşadığımız dijital çağda, interneti hayatınızdan çıkarmanız imkansız. Aynı şekilde onların birer parçası olan bu uygulamalarıda. İnternete dair biraz bilginiz varsa, site ve uygulamaları kapatmanın, o platformlara erişmeyi engellemediğini de bilirsiniz. Yasaklı sitelere erişim sağlayan yüzlerce ara uygulama var. Üstelik yasakların ilgiyi artırdığı da bilinen bir gerçek. Dolayısıyla TikTok'u kapatarak kullanılmasını engelleyemezsiniz. Burada çözüm, özellikle çocuklar ve gençler için güvenilir alan oluşturmak. İlk etapta ebeveyn denetimi önemli. Kendi rahatlıkları uğruna çocuklarının ellerine telefon sıkıştıran ebeveynler, hangi uygulamada nasıl vakit geçirdiklerinin farkında bile değiller. 18 yaş altı kullanıcılar, uygulamayı ailelerinin kontrolü altında kullanmalı. Ayrıca platformla ilgili etkili bir gözetim ve denetim mekanizması oluşturulmalı. Bu tarz platformlara yönelik sıkı kontroller ve cezai yaptırım öngören düzenlemeler yapılmalı. Özellikle yapılmadığı takdirde aralarında bende en tehlikeli olanı TikTok olarak görüyorum. Örneğin şiddet içeren ya da çocuk istismarı, terör gibi kategorilere giren kanunlara aykırı içeriklerin yayınlanması ve kaldırılmaması durumunda söz konusu platformun sahibi olan şirkete ceza uygulanabilmeli. İçeriklere yönelik şikayetlerin değerlendirileceği bir prosedür oluşturulmalı." dedi.

Etiketler : Mükremin Gezgin olayı TikTok kapatılmalı mı? TikTok
Yıldızlı beğeni

Yıldızlı beğeni
Cerrah olmak zormuş

Cerrah olmak zormuş
Usta isimlere Yasemin eşlik edecek

Usta isimlere Yasemin eşlik edecek
Arizona'da aşk tazelediler

Arizona'da aşk tazelediler
‘Kaçış'a hazır

‘Kaçış'a hazır
Kendi kanalında program yapacak

Kendi kanalında program yapacak
Ustaların yeri dolmaz

Ustaların yeri dolmaz
Tayfur şarkısına Erdem yorumu

Tayfur şarkısına Erdem yorumu
Alina 1 yaşında!

Alina 1 yaşında!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX