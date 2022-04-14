Eğitim için geldi, oğlu için kaldı

Öğrenimi için 7 yıl önce geldiği Türkiye'de evlenen ve bir çocuğu olan Somalili Suleka Farah Salah, 2 yaşındayken otizm teşhisi konulan oğlunun terapisi için 3 yıldır ülkesine dönmüyor. Oğlunun şifa bulması için Türkiye'de kalmayı seçen anne Salah, haftanın 5 günü küçük Abukar Muse Abdulkadir'i terapi için Ataşehir'de bulunan özel bir eğitim merkezine götürüyor.

