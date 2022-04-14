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14 Nisan 2022 Perşembe 15:49:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 15:57:00

Eğitim için geldi, oğlu için kaldı

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Öğrenimi için 7 yıl önce geldiği Türkiye'de evlenen ve bir çocuğu olan Somalili Suleka Farah Salah, 2 yaşındayken otizm teşhisi konulan oğlunun terapisi için 3 yıldır ülkesine dönmüyor.

Öğrenimi için 7 yıl önce geldiği Türkiye'de evlenen ve bir çocuğu olan Somalili Suleka Farah Salah, 2 yaşındayken otizm teşhisi konulan oğlunun terapisi için 3 yıldır ülkesine dönmüyor. Oğlunun şifa bulması için Türkiye'de kalmayı seçen anne Salah, haftanın 5 günü küçük Abukar Muse Abdulkadir'i terapi için Ataşehir'de bulunan özel bir eğitim merkezine götürüyor.

Etiketler : Eğitim için geldi oğlu için kaldı Somalili Suleka Farah Salah otizm teşhisi
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