Eğitim aşkı engel tanımaz! Hastanede ders saati

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'nca yapılan protokol kapsamında Erzurum Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklar için öğretmen tahsis edildi. Daha önce de çeşitli hastanelerde çalışan öğretmen Halil Elitok, yeni görev yeri Şehir Hastanesi'nde ilkokul çağındaki çocuklara hem ders, hem de moral veriyor.

HER DAKİKASI ÇOCUKLARLA

Palandöken ilçesindeki Yıldızkent İlkokulu'nda görevliyken salgın sürecinde tüm zamanını hastanedeki çocuklara ayıran Halil Öğretmen'i yatak başında ders anlatırken görenler şaşırıyor. Çocuklarla oyunlar oynayarak ders anlatan fedakar öğretmen birinci sınıf öğrencilerine de okuma yazmayı öğretiyor.

Öğretmen Halil Elitok, "Öğrencilerle güzel vakit geçirdiğimiz için psikolojik olarak da rahatlıyorlar. Çok sayıda çocuk buradan okuma ve yazma öğrenerek ayrıldı. Öğrencilere ödev veriyoruz, hastanede okulu aramıyorlar" dedi.

Geçen hafta süt kazanına düşüp yandığı için hastanede yatan Oğuzhan Aydın da 1. sınıfa gittiğini söyleyerek, öğretmenini çok sevdiğini, hastanede okuma ve yazma öğrendiğini anlattı.