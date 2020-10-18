Ege'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre, saat 23.32'de Ege Denizi'nde 6.41 kilometre derinliğinde ve 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 17, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi,
Tarih-Saat : 17.10.2020, 23:32:00 TSİ
Enlem : 39.1121 N
Boylam : 23.6431 E
Derinlik : 6.41 km
Detay : https://t.co/0Qm871rMnk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi