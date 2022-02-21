Ege ve Marmara Denizi'nde depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

MARMARA DENİZİ'NDE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Şarköy ilçesine 6,25 kilometre mesafe uzaklıkta olduğu belirlendi.

DEPREM TEKİRDAĞ VE İLÇELERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi hafif şekilde hissettiklerini, yaptıkları ilk incelemede ilçede herhangi bir sıkıntı bulunmadığının belirlendiğini söyledi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da depremle ilgili belediyeye olumsuz ihbarın ulaşmadığını belirtti.