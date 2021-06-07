Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) elde edilen verilere göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.00'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.00'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 18.97 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 37.60 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 07.06.2021, 19:00:19 TSİ
Enlem : 36.4261 N
Boylam : 27.0918 E
Derinlik : 18.97 km