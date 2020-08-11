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11 Ağustos 2020 Salı 00:42:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 00:42:00

Edremit'te uçurtma sörfü yapan genç ve kurtarmaya gidenleri cankurtaranlar kurtardı

Kaynak: İHA

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde uçurtma sörfü (Kitesurf-Kiteboard) yapan genci ve kurtarmaya giden baba dahil 4 deniz tutkunu kişiyi, cankurtaranlar kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Altınoluk Mahallesi Fener mevkiinde kıyıdan 3 mil açıkta meydana geldi. Kuzey Ege'de uçurtma sörfü yapan 22 yaşındaki Arda Deniz B. isimli genç, denizde hakimiyetini kaybederek büyük tehlike yaşadı. Denizde oğlunun boğulma tehlikesi yaşayan Arda'nın zor durumda olduğunu gören baba 53 yaşındaki Sadri B., hemen tekne ile yanına da iki kişiyi de alarak denize açıldı. Ancak denizde dalgaların güçlü olması nedeniyle bu sefer tekne su almaya başlayınca ilerleyemedi. Burada bulunan 3 kişi de denizde zor durumda kaldı.

Sahildeki tatilciler bu sefer hemen Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı ve su üstü arama kurtarma ekibinden yardım istedi. Alarma geçen ve yakında bulunan İtfaiye Bot 6 cankurtaran ekipleri, sörfçüyü ve babası ile arkadaşlarını kurtararak teknelerini de batmaktan kurtarıp botla kıyıya çekti.

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