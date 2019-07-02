02 Temmuz 2019 15:03 | Salı
Edirne'nin Enez ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik ekiplerince Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında Yunanistan'a lastik botla geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik mobil radarı Enez açıklarında lastik botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen bir grubu tespit etti.
Bölgeye botla intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, içerisinde 5'i kadın 8'i çocuk 35 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu durdurdu.
Karaya çıkarılan Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri sonrası Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Garry Rodrigues'in hocası açıkladı: Gelecek sezon bizimle olmayacak. Gideceği kulüple görüşmeler sürüyor
- Şişli'de üniversite öğrencisinin cep telefonunu gasp eden şüpheli tutuklandı
- tekirdağ'da bahçedeki duvardan düşen bebek hayatını kaybetti
- Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi
- Bilim insanlarını şok eden yolculuk: Tam 3 bin 500 km yol kat etti
- Türkiye'de sıcak hava dalgaları daha sık görülebilir