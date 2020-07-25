Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçe merkezinin Karayusuflu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, havadan 2 uçak, 6 helikopter, karadan da 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel müdahale etti.

Yangının, 10 saatlik çalışma sonucu ekiplerce kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.