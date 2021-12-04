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04 Aralık 2021 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 18:00:00

Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi arttı

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Turizm Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında 2 milyonun üzerinde, geçen yıl 1 milyona yakın Bulgar turist Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yaptı.

Özellikle cuma ve hafta sonu günleri deterjan, kıyafet, gıda alımları için Türkiye'ye gelen turist sayısındaki yoğunluk özellikle esnafı Bulgarca öğrenmeye itti. Hem özel kursla hem de Edirne Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Bulgarca kursuna da komşu ülkenin dilini öğrenmek isteyen birçok kişi başvuruyor.

Etiketler : edirne burgarca turist
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