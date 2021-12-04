Edirne'de Bulgarca kurslarına ilgi arttı

Özellikle cuma ve hafta sonu günleri deterjan, kıyafet, gıda alımları için Türkiye'ye gelen turist sayısındaki yoğunluk özellikle esnafı Bulgarca öğrenmeye itti. Hem özel kursla hem de Edirne Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Bulgarca kursuna da komşu ülkenin dilini öğrenmek isteyen birçok kişi başvuruyor.