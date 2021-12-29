Edirne ve Kırklareli'nde selde mahsur kalan 53 kişi kurtarıldı

AFAD'tan yapılan açıklamada, Edirne ili Uzunköprü ilçesi ile Kırklareli genelinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının yaşandığı hatırlatılarak, 112 Acil Çağrı Merkezine Edirne'de 130 ihbarın ulaştığı, Lüleburgaz ilçesinde ise dere taşması nedeniyle bazı evlerde su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

Yaşanan su baskınlarına, 1 AFAD ve 4 itfaiye ekibi, 5 kepçe, 1 vidanjör, 1 kuka, 1 kaza kırım aracı, 1 arama kurtarma aracı, 1 bot ile müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, Atatürk Mahallesi'nde mahsur kalan 35, Küçükdanişment Köyü'nde 6, Uzunköprü ilçesi merkezde 11, Çöpköy'de ise bir araçta mahsur kalan 1 vatandaşın kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Ömerbey köyünde mahsur kalan 10 büyükbaş ve 300 küçükbaş hayvanın iş makineleri ile güvenli bölgelere taşındığı ifade edildi.

Kırklareli'nde AFAD eş güdümünde, sağlık, itfaiye, belediye, jandarma ve emniyet birimleri çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, yağışların etkili olduğu Lüleburgaz'da Kırklareli AFAD İl Müdürlüğü eş güdümünde gerekli tahliye ve temizlik çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi.