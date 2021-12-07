Ebe anne ile kızı mesai arkadaşı oldu
Yalova Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 2,5 ay önce atanan pratisyen hekim Aysima Karabulut (24), aynı sağlık kuruluşunda yıllardır ebelik yapan annesi Mine Söyler'le (47) mesai arkadaşı oldu.
Yalova Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 2,5 ay önce atanan pratisyen hekim Aysima Karabulut (24), aynı sağlık kuruluşunda yıllardır ebelik yapan annesi Mine Söyler'le (47) mesai arkadaşı oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren Dr. Aysima Karabulut, annesinin çalıştığı hastaneye 15 Eylül'de atandıktan sonra acil serviste çalışmaya başladı.