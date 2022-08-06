Düzce'de hafif ticari araç, otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-655 karayolu Boğaziçi Beldesi Suncuk köyü sapağında meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Ferhat G. yönetimindeki 81 KE 264 plakalı hafif ticari araç, D-655 karayoluna kontrolsüz çıkan Fatih Özkan'ın kullandığı 81 BE 422 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yan yatan otomobildeki sürücü Fatih Özkan ile araçta bulunan Nazmiye Özkan, Elmas Topal, Ayşe Çetin ve Emine Ceylan Gülaçtı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe Çetin ve Elmas Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.