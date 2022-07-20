Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Düzce merkezinde saat 22.49'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan AFAD, sarsıntının yerin 16.47 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Düzce'de saat 22.49'da 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı, yerin 16.47 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Merkez (Düzce)
Tarih-Saat : 20.07.2022, 22:49:40 TSİ
Enlem : 40.8326 N
Boylam : 31.3336 E
Derinlik : 16.47 km