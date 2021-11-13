Duymaması başarıya engel değil

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13 Kasım 2021 Cumartesi 16:26:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 16:26:00

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Geçirdiği ateşli hastalık sonucunda işitme kaybı yaşamasına rağmen Konya Büyükşehir Belediyesi Kulübü sporcusu Yusuf Çelik, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği derecelerle dikkati çekiyor.

Geçirdiği ateşli hastalık sonucunda işitme kaybı yaşamasına rağmen judoya devam eden ve işitme engelliler kategorisine geçen Konya Büyükşehir Belediyesi Kulübü sporcusu Yusuf Çelik, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği derecelerle dikkati çekiyor. Çelik, Fransa'da geçen ay gerçekleştirilen İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'nda 81 kilo ve kata kategorilerinde üçüncü oldu.

Etiketler : işitme kaybı konya büyükşehir belediyesi sporcu şampiyon yaşam haberleri
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