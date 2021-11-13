Duymaması başarıya engel değil

Geçirdiği ateşli hastalık sonucunda işitme kaybı yaşamasına rağmen judoya devam eden ve işitme engelliler kategorisine geçen Konya Büyükşehir Belediyesi Kulübü sporcusu Yusuf Çelik, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği derecelerle dikkati çekiyor. Çelik, Fransa'da geçen ay gerçekleştirilen İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'nda 81 kilo ve kata kategorilerinde üçüncü oldu.