Duyan sahile koştu! Fırtınayla gelen kısmet

Pazar akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Antalya’da birçok ev ile işyeri ve seralar zarar gördü. Kemer’de ise sağanak ve fırtınayla birlikte denizde oluşan ve yaklaşık 4,5 metreyi bulan dalgalar, Karaburun açığında bulunan bir levrek çiftliğine zarar verdi. Çiftlikteki on binlerce balık serbest kalıp denize dağıldı.



Haberi duyanlar oltalarını alıp sahile akın etti. Jandarma ekipleri de, oltalarla levrek avına çıkanları sosyal mesafe ve balıklar konusunda uyarmak zorunda kaldı. Ekipler, vatandaşların aralarında en az 3'er metre boşluk olması ve yakalanan levreklerin en küçüğünün 18 santimetre, en büyüğünün ise 5 kilogramı geçmemesi için anonslar yaptı.

GEÇ GELEN ELİ BOŞ DÖNDÜ

Sabah erken saatlerde sahile gelenler, 5 ila 10'ar kilo arasında balık tutarken geç gelenler ise dalga nedeniyle bulanıklaşan denizden elleri boş dönmek zorunda kaldı.