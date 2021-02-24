Duvarların küçük ressamı

Ailesiyle birlikte 5 yıl önce Suriye'den Mersin'e gelen 12 yaşındaki Cudi Mustafa kömürle duvarlara resim çiziyor. Ünlü bir ressam olmak isteyen Cudi, 'Ne kalemim, ne de boyam var' diyor.



Suriye'nin Halep kentinde yaşarken iç savaş nedeniyle 2016 yılında ailesi ile Mersin'e gelerek merkez Akdeniz ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ne yerleşen Cudi Mustafa, çok sevdiği resim sanatını imkansızlıklar içerisinde sürdürmeye çalışıyor. Mithatpaşa Ortaokulu 6'ncı sınıfta eğitimine devam eden Cudi, resim yeteneği ile ilgi çekiyor.

KASAPTAN KAĞITLAR ALIYOR

İsteği ünlü bir ressam olmak olan Cudi, imkansızlık içerisinde hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Mahallede bulunan kasaptan, kebapçıdan kağıt alarak resim çizen Cudi, boyaları bitince yerden topladığı kömürle evinin önündeki duvara çizmeye başladı. Cudi, "Resim çizmeyi seviyorum ama ne kalemim var ne boyam" dedi.