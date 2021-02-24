  • BIST
    1516.75
  • Dolar
    7,1496
  • Euro
    8,7035
  • Altın
    414,5900
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Batılı liderlerde bu diyalog yok!
Öğretmenlere aşı yapılıyor
Teröristin şifreli mektubu deşifre oldu: Sol kesimden destek sözü aldık, çalışmaya başlayın!
Bakanlık duyurdu! Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başladı
"Erdoğan Batı'ya karşı bağımsızlık savaşında"
Test pilotu Su-57'yi karşılaştırdı: Tuşlu ve akıllı telefonu karşılaştırmak gibi
AKINCI TİHA'dan yeni görüntüler paylaşıldı: Yeme de yanında uç...
ASELSAN rekor kırdı! Tam 4,5 milyar TL
ABD'den İran'a gözdağı: Yanlış yöne gidiyor!
Sahte parfüm cilt kanseri yapabilir
Günlük burç yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep
Anne oğul baş başa
Meşhur olmanın yolu soframızdan geçiyordu
Dostları kara kaplı defterinde
Ortak dertleri anlattım
Gmail'e ‘Uygulama Gizliliği' geldi
Bu mağazada kıyafetler ücretsiz
1 kuruşla başladı, 10 bin antika biriktirdi
Fayans ustası mesleğini sanata çevirdi
Duvarların küçük ressamı
Günde 3 kez kravat değiştiriyor
İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu
Netanyahu'nun aşı oyunu İsrail'i karıştırdı
Resmi Gazete'de yayınlandı: 4 ülkeye yeni büyükelçi
24 Şubat 2021 Çarşamba 09:09:00 - Güncelleme:24 Şubat 2021 Çarşamba 09:56:00

Duvarların küçük ressamı

ABONE OL

Ailesiyle birlikte 5 yıl önce Suriye'den Mersin'e gelen 12 yaşındaki Cudi Mustafa kömürle duvarlara resim çiziyor. Ünlü bir ressam olmak isteyen Cudi, 'Ne kalemim, ne de boyam var' diyor.

Ailesiyle birlikte 5 yıl önce Suriye'den Mersin'e gelen 12 yaşındaki Cudi Mustafa kömürle duvarlara resim çiziyor. Ünlü bir ressam olmak isteyen Cudi, 'Ne kalemim, ne de boyam var' diyor.

Suriye'nin Halep kentinde yaşarken iç savaş nedeniyle 2016 yılında ailesi ile Mersin'e gelerek merkez Akdeniz ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ne yerleşen Cudi Mustafa, çok sevdiği resim sanatını imkansızlıklar içerisinde sürdürmeye çalışıyor. Mithatpaşa Ortaokulu 6'ncı sınıfta eğitimine devam eden Cudi, resim yeteneği ile ilgi çekiyor.

KASAPTAN KAĞITLAR ALIYOR

İsteği ünlü bir ressam olmak olan Cudi, imkansızlık içerisinde hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Mahallede bulunan kasaptan, kebapçıdan kağıt alarak resim çizen Cudi, boyaları bitince yerden topladığı kömürle evinin önündeki duvara çizmeye başladı. Cudi, "Resim çizmeyi seviyorum ama ne kalemim var ne boyam" dedi.

Etiketler : SURİYE HALEP Cudi Mustafa
Kızından ayrılamıyor

Kızından ayrılamıyor
İyi insan olmak için uğraşıyor

İyi insan olmak için uğraşıyor
Demet'ten poz dersleri

Demet'ten poz dersleri
Anne kıyafetleri satacak

Anne kıyafetleri satacak
Üşengeçliği başına dert!

Üşengeçliği başına dert!
10 kilom daha kaldı

10 kilom daha kaldı
5 yıl hapis istemi

5 yıl hapis istemi
Müstakbel kayınvalidesini takipte!

Müstakbel kayınvalidesini takipte!
O poz hastanelik etmiş

O poz hastanelik etmiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER