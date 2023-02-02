VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Myanmar'da askeri yönetim bazı bölgelerde sıkıyönetim ilan etti
Bakan Akar: Önümüzdeki günlerde teknik heyetler üçlü toplantı yapacak
Müslüman vekil Ilhan Omar'ın meclis komitesinden ihracına karar verildi
ABD'de suça karışan silahların yüzde 54'ünün 3 yılda yasal olarak satın alındığı belirlendi
Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik
Bakan Kurum: On binlerce gencimizin katılacağı bir program düzenliyoruz
Finlandiya'dan İsveç mesajı
Oktay: 254 milyar dolara ulaşan ihracat rakamlarımızla iyiye gidişimizi sürdürüyoruz
Çavuşoğlu: Masa başında, oturduğumuz yerden büyükelçilik yapma dönemi bitmiştir
Fransa'dan, "Rusya'nın Afrika politikasını paralı askerlerle yürüttüğü" iddiası
Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi! 1 ölü, 5 yaralı
Türkiye tepki gösterdi, Norveç geri adım attı
Ermenistan'ın riskli nükleer santrali Metzamor'da yolsuzluk soruşturması
Alman Anayasa Mahkemesi'nden 'başörtüsü' kararı
Bakan Kirişci: Tarım sektöründe dış ticaret fazlası vermeye devam ediyoruz
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Çin ile telefonda görüştü
Sadece tweet atarak para kazanılacak
Hayata bağlayan kardeşlik
Antrenör dede, şampiyon torunlar yetiştiriyor
İki kez çığ altında kaldı ama pes etmedi
Havalara aldandı, yuvasını terk etmedi
"Bizim Yunanistan'ı tehdit etmemiz söz konusu değil"
"Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz"
02 Şubat 2023 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 20:00:00

Dünyaya el ele daha güzel

ABONE OL

Görme engelli öğretmen zihinsel engelli öğrencilerine kadife sesiyle ulaşıyor. Gitarı ve şarkılarıyla öğrencilerini rehabilite etmeye çalışan öğretmen 'Bir nota öğretemiyorum ama şarkılara eşlik etmeleri büyük mutluluk' diyor.

Görme engelli öğretmen zihinsel engelli öğrencilerine kadife sesiyle ulaşıyor. Gitarı ve şarkılarıyla öğrencilerini rehabilite etmeye çalışan öğretmen 'Bir nota öğretemiyorum ama şarkılara eşlik etmeleri büyük mutluluk' diyor.

NOTALARLA YÜREKLERE DOKUNUYOR

İzmir'de yaşayan doğuştan görme engelli 31 yaşındaki müzik öğretmeni Ümran Sevinç, Tire Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki zihinsel engelli öğrencilerinin yüreklerine notalarla ve söylediği şarkılarıyla dokunuyor. Eşine az rastlanan kadife bir ses tonuna sahip Sevinç, gitarının eşlik ettiği şarkılarıyla sınıfını dolduran zihinsel engelli öğrencilerine umut taşımaya çalışıyor.

KONUŞAMAYAN ÖĞRENCİLERİ VAR

Motivasyon kaynağı Ümran Sevinç, bağlama çalan babasına eşlik etmeye başladığı çocukluk döneminden bu yana müziğin içinde olduğunu söyledi. Sevinç, "Okulumuzda konuşamayan, durumu ağır olan öğrenciler var, onlar konuşamadıkları için iletişim kuramıyorum ama konuşabilenlerle iletişim kurabiliyorum. Çok güzel, çok zevkli geçiyor derslerimiz. Müzik dinletiyorum" dedi.

Ümran Sevinç, "Buradaki öğrenciler motive oluyorlar. Bir nota öğretemiyorsunuz, şarkı söyletemiyorsunuz öğrencilere, bir konu ile ilgili bilgi veremiyorsunuz. En azından bu şekilde onların motivasyonuna katkı sunmuş oluyorum" diyor.

Etiketler : Ümran Sevinç İzmir Motivasyon
Sanatsal buluşma

Sanatsal buluşma
Aşkın ilk fotoğrafı

Aşkın ilk fotoğrafı
Popüler olan her şeye karşıyım

Popüler olan her şeye karşıyım
Apandisit ameliyatı oldu

Apandisit ameliyatı oldu
Evde de ringde de birlikteler

Evde de ringde de birlikteler
Hayalleri gerçekleşti

Hayalleri gerçekleşti
Dizinin adı değişti

Dizinin adı değişti
Onur Tuna'ya açılan davaya ret

Onur Tuna'ya açılan davaya ret
Evgin'den Sezen şarkıları

Evgin'den Sezen şarkıları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX