Dünyaya el ele daha güzel

Görme engelli öğretmen zihinsel engelli öğrencilerine kadife sesiyle ulaşıyor. Gitarı ve şarkılarıyla öğrencilerini rehabilite etmeye çalışan öğretmen 'Bir nota öğretemiyorum ama şarkılara eşlik etmeleri büyük mutluluk' diyor.



NOTALARLA YÜREKLERE DOKUNUYOR

İzmir'de yaşayan doğuştan görme engelli 31 yaşındaki müzik öğretmeni Ümran Sevinç, Tire Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki zihinsel engelli öğrencilerinin yüreklerine notalarla ve söylediği şarkılarıyla dokunuyor. Eşine az rastlanan kadife bir ses tonuna sahip Sevinç, gitarının eşlik ettiği şarkılarıyla sınıfını dolduran zihinsel engelli öğrencilerine umut taşımaya çalışıyor.

KONUŞAMAYAN ÖĞRENCİLERİ VAR

Motivasyon kaynağı Ümran Sevinç, bağlama çalan babasına eşlik etmeye başladığı çocukluk döneminden bu yana müziğin içinde olduğunu söyledi. Sevinç, "Okulumuzda konuşamayan, durumu ağır olan öğrenciler var, onlar konuşamadıkları için iletişim kuramıyorum ama konuşabilenlerle iletişim kurabiliyorum. Çok güzel, çok zevkli geçiyor derslerimiz. Müzik dinletiyorum" dedi.

Ümran Sevinç, "Buradaki öğrenciler motive oluyorlar. Bir nota öğretemiyorsunuz, şarkı söyletemiyorsunuz öğrencilere, bir konu ile ilgili bilgi veremiyorsunuz. En azından bu şekilde onların motivasyonuna katkı sunmuş oluyorum" diyor.

