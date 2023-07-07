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07 Temmuz 2023 Cuma 07:56:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 07:56:00

Dünyanın sıcaklık ortalamasında yeni rekor

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ABD'de bulunan Maine Üniversitesi'nde ölçülen küresel ortalama sıcaklık 17,18'e ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

ABD'de bulunan Maine Üniversitesi'nde ölçülen küresel ortalama sıcaklık 17,18'e ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Pazartesi günü 17,01 ile kırılan sıcaklık rekoru salı ve dün ölçülen 17,18 derece sıcaklık ile güncellendi. Hava tahminleri sistemini oluşturan iklim bilimcisi Sean Birkle, günlük rakamların resmi olmadığını ancak ısınan bir dünyada neler olup bittiğine dair faydalı bir anlık görüntü aldıklarını söyledi.

Etiketler : Dünyanın sıcaklık ortalaması ABD Maine Üniversitesi
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