Dünyanın sıcaklık ortalamasında yeni rekor

ABD'de bulunan Maine Üniversitesi'nde ölçülen küresel ortalama sıcaklık 17,18'e ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Pazartesi günü 17,01 ile kırılan sıcaklık rekoru salı ve dün ölçülen 17,18 derece sıcaklık ile güncellendi. Hava tahminleri sistemini oluşturan iklim bilimcisi Sean Birkle, günlük rakamların resmi olmadığını ancak ısınan bir dünyada neler olup bittiğine dair faydalı bir anlık görüntü aldıklarını söyledi.

