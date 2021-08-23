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23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:00:00

Dünya'nın manyetik alanı güç kaybediyor

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Liverpool Üniversitesi araştırmacıları, Dünya'nın manyetik alanı hakkında yeni bir çalışma ortaya koydu.

Liverpool Üniversitesi araştırmacıları, Dünya'nın manyetik alanı hakkında yeni bir çalışma ortaya koydu. Dünya'nın manyetik alanının gücünün döngüsel olduğu ve jeomanyetik alanın 200 milyon yılda bir zayıfladığı doğrulandı.

Ekip, 332 ila 416 milyon yıl önce manyetik alanın gücünde, 120 milyon yıl önce başlayan sürece benzer şekilde düşüş olduğunu keşfetti. Bu dönemdeki güç, bugünkü gücün dörtte biri civarındaydı. Bu tarihler 200 milyon yıllık döngüyle örtüşüyor.

Etiketler : Liverpool Üniversitesi Dünya manyetik alan jeomanyetik alan
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