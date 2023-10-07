Dünyanın en keyifli kahve rotaları

1 Ekim Dünya Kahve Günü'nü geride bıraksak da kahve pek çoğumuz için günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri ve kahve içme anı da günün en keyifli anı. Dolayısıyla dünyanın en keyifli kahve rotalarını yazmak için geç değil. Kahve dediğimizde bizim için ilk akla gelen elbette Türk kahvesi oluyor. 1555 yılından beri tüm dünyanın konuştuğu ve ilham aldığı bir kahve kültürüne sahip olan İstanbul'da Türk kahvesi içmek şüphesiz günün en keyifli ritüellerinden biri. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirasları listesinde de yer alan Türk kahvesi gerçekten büyük bir üne sahip. Geleneksel bir içecek olmakla sınırlı kalmayan kahve kültürü sosyalleşme, toplumsal değerler ve inançlar için toplumu bir araya getiriyor. 16. Yüzyılda İstanbul'da kahvehanelerde servis edilmesiyle başlayan Türk kahvesi kültürü ve geleneği sohbet ve paylaşım kültürünü de barındırıyor. Misafirperverlik, dostluk, nezaket ve eğlence Türk kahvesi kültürünün en kıymetli sembolleri arasında. Birçok çeşidi bulunan Türk kahvesinin yanında son zamanlarda hızla yükselen 3. nesil kahve trendi de şehirde başarılı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Bu sebeple kahve rotalarına İstanbul'un güzel kahvecilerinden başlamanızı öneririz. Kahvenin anavatanı Etiyopya'nın Kaffa bölgesi olarak biliniyor. Kaffa ormanlarında yetişen kahve ağaçlarının çekirdekleri, ilk işlenen ve tüketilen kahve olarak biliniyor. Etiyopya'dan sonra ise kahve benzer bir şekilde Yemen'de keşfedilmiş. Kahvenin Türkiye'ye ilk gelişi de Yemen'den olmuş.

İKİ KEŞİF HİKAYESİ VAR

Kahvenin keşfi hakkında iki farklı hikaye var. Birinci hikayeye göre, Etiyopya'nın Kaffa bölgesinde yaşayan Khaldi adında bir çoban keçilerinin kırmızı renkli kahve meyvelerini yedikten sonra daha hareketli ve enerjik olduğunu fark ediyor, sonra kendisi deneyip kahvenin uyanık kalmaya yardımcı olduğunu keşfediyor. Durumu bölgesindeki bir din adamına bildiriyor ve birkaç denemeden sonra bugünkü kahve içeceği keşfediliyor. İkinci hikayeye göre ise bir Sufi keşiş, kahve meyvelerini kaynatarak içip bu içeceğin uyanık kalmaya yardımcı olduğunu fark ediyor ve yavaş yavaş tüm dünyaya yayılıyor.

SABAH CAPPUCCİNO ÖĞLEN ESPRESSO

Birbirinden güzel kahve rotaları listesine İtalya'nın başkenti Roma'yı eklememek elbette olmaz. Kahve demlemenin Avrupalı öncülerinden biri olan Roma, kahve sevenler için şüphesiz en iyi destinasyonlardan biri. İtalyanların kahve içme şekli de bizden oldukça farklı. Buraya geldiğinizde hangi kahveyi seçerseniz seçin, hangi içeceğin ne zaman sipariş edileceğine dair söylenmemiş bir kural var. Roma'da genellikle sabahları Cappuccino, yemekten sonra Espresso, gecenin ilerleyen saatlerinde ise Caffe Corretto tercih ediliyor. Ancak kahveleri bizim alışkın olduğumuzdan biraz daha ılık bir şekilde sunuyorlar. Özellikle sütlü kahve içecekseniz, sıcak süt istediğinizi belirtmenizde yarar var. Aksi takdirde soğuk denecek kadar ılık bir kahveyle karşılaşabilirsiniz.

BREZİLYA KAHVESİNİ SAO PAULO'DA DENEYİN

Dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısı, kahvenin başkenti olarak kabul edilen Brezilya, dünya kahve üretiminin yaklaşık %35'ini karşılıyor. Brezilya; São Paulo'dan, Minas Gerais ve Paraná'ya kadar uzanan çok sayıdaki kahve çiftliği ile keşfedilmesi gereken yerlerden biri. Ülkede, dünyanın en kaliteli kahvelerini tadabilir ve kahve üretiminin her aşamasını görebilirsiniz. Ayrıca eşsiz plajları ve doğal güzellikleri ile kahve keyfinizi daha da keyifli hale getirecek bu Latin Amerika ülkesi; damağınızda, kalbinizde ve anılarınızda unutamayacağınız bir tat bırakmak için sizleri bekliyor.

KAHVE ÜÇGENİ SİZİ BEKLİYOR

Dünya üzerinde kahve tutkunlarının ruhunu aydınlatan yalnızca birkaç şey vardır. Sabah güneşinin ilk ışıkları, kuşların tatlı ötüşleri ve tabii ki en iyi kahve çekirdeklerinin aroması eşliğinde yapılmış mis gibi bir kahve... Dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçılarından biri olan Kolombiya tam da bu betimlemelere uygun destinasyonlardan bir diğeri. Ülkedeki kahve turizmi özellikle Caldas, Risaralda ve Quindio şehirleri arasındaki kahve üçgeni bölgesinde oldukça popüler. Burada yerel kahve üreticileriyle tanışabilir, kahve çekirdeklerinin nasıl yetiştirildiğini ve işlendiğini öğrenebilirsiniz.

VİYANA'NIN KAFELERİ ÜNÜNÜ HAK EDİYOR

Yolunuz Viyana'ya düştüyse kahve konusundaki beklentilerinizi yüksek tutabilirsiniz. Kahve işini oldukça ciddiye alan Viyana, eşsiz kahveleri ile 2011 yılından bu yana UNESCO'nun Soyut Miraslar Listesi'nde yer alıyor. Muhteşem atmosfere ve tasarıma sahip kafelerinde ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlayan bu büyüleyici şehirde cappuccino ve espresso türlerini mutlaka denemelisiniz. Şehrin popüler kahve çeşitlerinden olan ve geniş bir kahve fincanı içinde süt ile servis edilen Wiener Melange'in de tadına bakmanız da fayda var.