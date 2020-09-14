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14 Eylül 2020 Pazartesi 21:51:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 21:51:00

Dünyada Kovid-19 salgını 21 milyona ulaştı

Kaynak: AA

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşanların sayısı 29 milyon 291 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 930 bine, iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 108 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 721, Hindistan'da 4 milyon 878, Brezilya'da 4 milyon 335, Rusya'da 1 milyon 68 bine çıktı.

Online satış devi Amazon, Covid-19 döneminde artan satışlarının ardından ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

İtalya’da salgın nedeniyle marttan beri kapalı olan ilk ve orta dereceli okullar, yeni eğitim öğretim yılıyla bugün bazı bölgelerde yeniden açıldı. Ülkede 12 bölge ve Trento vilayetinde 5,6 milyon öğrenci için 6 aylık aradan sonra ders zili çaldı ve öğrenciler yeniden sınıflarına döndü.

Brüksel Havalimanı'nda Covid-19 testi yapılan mobil laboratuvar açıldı.

İngiltere'de salgınla mücadele kapsamında 6'dan fazla kişinin toplanmasının yasaklanması protesto edildi.

Koronavirüs vakalarında artışın dikkat çektiği Hindistan'da 5 aylık aranın ardından bugün açılan Meclis'te en az 25 milletvekilinde Covid-19 tespit edildi.

Kırgızistan'da salgına karşı alınan tedbirlere uymayan kafe ve düğün restoranları işletenler hakkında ilk uyarıdan sonra dava açılması kararı alındı.

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Covid-19 vakalarının artması nedeniyle kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu. Kısıtlamalar, 2 hafta boyunca okulların, turistik alanların, eğlence merkezleri, park ve spor salonlarının kapalı olmasının yanı sıra düğün, toplantı ve seminer gibi etkinliklerin askıya alınmasını kapsıyor.

Balkan ülkelerinden Sırbistan, yurt dışında bulunan vatandaşlarına 18 Eylül'e kadar ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu.

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