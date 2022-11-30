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30 Kasım 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 18:00:00

Dünya turu için kariyerden vazgeçtiler

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Murat Üstüner ve Yasemin Kuruca çifti, bisikletle dünyayı gezmeye karar verdi.

Murat Üstüner ve Yasemin Kuruca çifti evlilikleri sonrasında, bisikletle dünyayı gezmeye karar verdi. Bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan Yasemin Kuruca ve pazarlama alanında çalışan eşi Murat Üstüner işlerinden ayrılarak pedal çevirmeye başladı. Çift bugüne kadar 6 bin kilometre pedal çevirdi.

Etiketler : dünya turu kariyer yaşam
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