Dünya turu için kariyerden vazgeçtiler

Murat Üstüner ve Yasemin Kuruca çifti evlilikleri sonrasında, bisikletle dünyayı gezmeye karar verdi. Bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan Yasemin Kuruca ve pazarlama alanında çalışan eşi Murat Üstüner işlerinden ayrılarak pedal çevirmeye başladı. Çift bugüne kadar 6 bin kilometre pedal çevirdi.

