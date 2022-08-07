Dünya mirası bitki 30 yıl sonra çiçek açtı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 yıl önce süs bitkisi olarak bahçeye dikilen UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Agave çiçek açtı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 yıl önce süs bitkisi olarak bahçeye dikilen UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Agave çiçek açtı. Vatandaşlar, boyu 10 metreyi bulan Agave bitkisiyle fotoğraf çektirdi.
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