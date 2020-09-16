Dün hayatını kaybeden Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA
Vehbi Koç'un dün hayatını kaybeden kızı Suna Kıraç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ndeki cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.
Merhum iş insanı Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding eski Başkan Vekili Suna Kıraç, 79 yaşında dün hayatını kaybetti. Kıraç bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kıraç için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde kılınan cenaze namazına siyaset, iş, spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.
Yıllardır ALS hastalığı ile mücadele eden Koç Holding eski Başkan Vekili, Suna Kıraç 79 yaşında hayatını kaybetti. Kıraç için bugün Koç Holding binasında tören düzenlendi. Törenin ardından Kıraç'ın naaşı, cenaze namazı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne getirildi. Cenaze namazına çok sayıda iş, spor, siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da Kıraç'ın cenaze namazına geldiği görüldü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, halası Suna Kıraç'ın naaşını omuzlarında taşıdı. Koronavirüs nedeniyle cenaze namazı için de geniş tedbirlerin alındığı görüldü. Gelenlerin ateşi ölçüldü, giriş ve çıkışlara dezenfektan üniteleri konuldu. Kıraç'ın naaşı cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
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