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31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:01:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:01:00

Düğün konvoyundan ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: AA

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde sünnet düğünü konvoyundan ateş açılması sonucu evinin balkonunda bulunan 5 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralandı.

Çayırlı Mahallesi'ndeki sünnet düğünü sonrasında oluşturulan konvoydan havaya ateş açıldı.

Balkonunda oturan N.B'nin vücuduna av tüfeği saçmaları isabet etti.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan N.B, müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine sevk edildi. Vücudundaki saçmalar çıkartılan kız çocuğu, taburcu edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ile kartuşlara el konuldu.

Düğün sahibi M.G'ye İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararlarına aykırı şekilde düğün yapma, konvoy oluşturma gibi suçlardan 28 bin 620 lira para cezası kesildi.

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