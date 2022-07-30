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Gökten kebap yağdı
30 Temmuz 2022 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:45:00

'Drone'lu servis... Gökten kebap yağdı!

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Adana'da drone pilotu Mehmet Altuntaş, mangal davetine gelemeyen kuzeni için karışık ızgara paketi yapıp drone'a bağladı. Cep telefonuyla kontrol ettiği kebabı 2.5 kilometre uzaklıktaki kuzenine gönderdi. Drone'un kendisine çarpacağını zanneden kuzen yere kapaklandı.

İLGİNÇ BİR YÖNTEME BAŞVURDU

Adana'da yaşayan Mehmet Altuntaş, Çukurova'ya bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde ailesiyle mangal yakıp, kebap yaptı ve özel güvenlik görevlisi olan kuzeni Özgür Anli'yi (35) yemeğe davet etti. Anli, çalıştığı için gelemedi, ancak karnının aç olduğunu söyledi. Altuntaş da kuzeninin aç kalmasına razı olmadı ve ilginç bir yönteme başvurdu. Önce karışık ızgaradan oluşan bir paket hazırladı; sonra da bunu drone'a bağladı.

Mehmet Altuntaş, "Drone oraya vardı ancak indirirken bağlantı koptu ve otomatik inişe geçti. Kuzenim de drone'un üzerine düşeceği korkusuyla yere kapaklandı. Komik anlar yaşadık" dedi.

ALIRKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Cep telefonu ile kontrol ettiği hava aracını, evlerine 2.5 kilometre uzaklıktaki kuzeninin işyerine yönlendiren Altuntaş, ona sürpriz yaptı. Cep telefonuyla drone'un geldiğini öğrenen Anli, araca yaklaştı; ancak onun kendisine çarpacağını sanıp, panikleyip geri hamle yaparken dengesini kaybedip yere düştü. O anlar, drone'un kamerasına yansıdı; renkli bir görüntü çıktı. Sosyal medyada videoyu görenler 'Gökten kebap da yağdı' şeklinde espriler yaptı.

SONER KAN

Etiketler : adana drone pilotu kebap
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