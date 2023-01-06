Down sendromlu Eren'e durak sürprizi

Trabzon Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde yaşayan Muhteber Şener'in 15 yaşındaki down sendromlu oğlu Eren Şener, sabah okul servisini beklerken evlerinin önünde durak olmaması ve ayakta uzun süre duramaması nedeniyle kaldırımın üzerine annesinin serdiği örtüye oturarak bekliyordu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Eren'in evinin önüne durak yaptı. Eren'in annesi, "Kendisine ait olduğunu anladı. Oturuyor, beni de oturtmuyor. Ben ayakta bekliyorum, o oturuyor" dedi.

