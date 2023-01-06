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Down sendromlu Eren'e durak sürprizi
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06 Ocak 2023 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 13:30:00

Down sendromlu Eren'e durak sürprizi

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Trabzon'da yaşayan Muhteber Şener'in down sendromlu oğlu Eren Şener, sabah okul servisini beklerken evlerinin önünde durak olmaması nedeniyle kaldırımın üzerine annesinin serdiği örtüye oturarak bekliyordu.

Trabzon Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde yaşayan Muhteber Şener'in 15 yaşındaki down sendromlu oğlu Eren Şener, sabah okul servisini beklerken evlerinin önünde durak olmaması ve ayakta uzun süre duramaması nedeniyle kaldırımın üzerine annesinin serdiği örtüye oturarak bekliyordu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Eren'in evinin önüne durak yaptı. Eren'in annesi, "Kendisine ait olduğunu anladı. Oturuyor, beni de oturtmuyor. Ben ayakta bekliyorum, o oturuyor" dedi.

Etiketler : trabzon down sendromlu durak
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