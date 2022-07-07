Down sendromlu çocukların yol arkadaşı MAX

Kahramanmaraş'ta Hamidiye- Bekir Topçuoğlu Down Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Ayşe Yiğiter, Ankara'da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören labrador cinsi Max adlı köpeği okula getirdi. Eğitim merkezinin bahçesinde serbestçe dolaşan, öğretmenlerin gözetiminde bakımı ve beslenmesi öğrenciler tarafından yapılan Max, kimi zaman özel öğrencilerin ders işlediği sınıflara da konuk oluyor.

