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08 Aralık 2020 Salı 10:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 10:07:00

Dört bin yıllık apartman

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Sivas kent merkezine uzaklığı 136 kilometre olan Gürün ilçesi doğal güzelliklerinin yanı sıra mağaralarıyla da dikkat çekiyor.

Yaklaşık 4 bin yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarca odadan oluşuyor. İlkel bir apartman görünümündeki mağaralar zamana meydan okurken, koruma altına alınarak turizme kazandırılmayı bekliyor. Bilimsel araştırma yapılmadığı için tam olarak hangi tarihte ve kimler tarafından oluşturuldukları bilinmeyen mağara kent, Gürün’ün bilinen 4 bin yıllık tarihinden daha da eski olabileceği düşünülüyor.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, tarihi mağaraların bir apartman şeklinde olduğunu ifade ederek, “Birkaç konuşmamızda da o cümleyi kurduk. Doğru söylüyorsunuz. Bugünkü inşaat sektöründe kat kat evler çıkıyor, mağaraya da baktığınız zaman o günkü apartman diyelim, mağaradan oluşturulmuş bir apartman. Bugünün şartlarında orada nasıl yaşanır beynimiz, hafızalarımız almıyor ama zamanın insanları orada yaşamış. Nereden girdiler nereden çıktılar bilemiyoruz. Fakat kat kat apartman olmuş. Bugün okuduğumuz bilgilerle değerlendirdiğimiz zaman 3 bin, 4 bin, 5 bin yıllık deyin. Elde hakikaten bu konuda ilmini tamamlamış mühendisiydi bu ile hasbihal etmiş bilgi sahibi olan insanlar tarafından da sunulmuş şu tarihten kalma diye bir bilgi yok ama ben tarihçilerimizi Gürün’e davet ediyorum. Gelsinler bilgi dağarcıklarında ellerinde ki araç ve gereçlerle nasıl bir inceleme yapılacaksa o incelemeyi yaparak mağaraların tarihi ile ilgili veri sunarlarsa biz tüm dünyaya duyurmuş oluruz” dedi.

Etiketler : Sivas Gürün Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi mağara
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