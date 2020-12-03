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03 Aralık 2020 Perşembe 17:14:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 08:45:00

Dondurucu soğukta eğitim

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Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Kiremitli Köyü'nde baz istasyonu olmadığı için cep telefonları ve internet iletişimi sağlanamıyor.

Sivas’ın Yıldızeli İlçesi Kiremitli Köyü’ndeki 20 öğrenci, online eğitim alabilmek uğruna çileli bir yolculuğa ve dondurucu soğuğa katlanmak zorunda. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü köyde öğrenciler her gün tepeye tırmanarak internete bağlanmaya çalışıyor.

Bu yıl lise sınavlarına hazırlanan Sema Nur Sarıtaş internet altyapısı için görüştükleri tüm firmalardan olumsuz cevap aldıklarını belirterek, “Köyümüzde telefonlar çekmediği için online derslerimize katılamıyoruz. Köyümüzdeki öğrencilerle birlikte her gün bu tepeye geliyoruz. Defalarca altyapı firmalarına başvurmamıza rağmen taleplerimiz reddedildi. Kiremitli köyünde yaşayan öğrencilerin diğer öğrencilerden ne eksiği var. Bir çok köyde yaşayan olmamasına rağmen telefonlar çekiyor. Bizim köyümüzde ise bir çok öğrenci bulunmasına rağmen telefonlarımız çekmiyor. Dersleri takip edebilmek için şehre inip kiralık ev tutmak zorunda kalanlar var” dedi.

Sarıtaş, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın eğitim verdiği önemi bildikleri ve sorunlarının çözümü için Ayhan’a güvendiklerini söyledi. Sarıtaş, “Ben sayın valimiz Salih Ayhan’ı çok seviyorum. Yaptığı çalışmalardan haberdarım. Bizim sesimizi duyacağına inanıyorum. Talebimizi geri çevireceğine inanmıyorum. Lütfen bizim sesimizi duysunlar. Bizim köyümüze bir internet altyapısı lütfen getirin” dedi.

Köy muhtarı Mehmet Çınar da internet altyapısı sağlayıcılarına seslenerek, “Köyümüzde 20 öğrencimiz var. İnternet veya cep telefonu çekmediğinden dolayı hepsi mağdur durumda. Yetkililerden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Etiketler : Sivas Kiremitli Köyü Sema Nur Sarıtaş Sivas Valisi Salih Ayhan eğitim internet
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