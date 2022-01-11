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11 Ocak 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 16:00:00

Donan şelalede yüzdüler

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Van'da yaşayan doğaseverler kış turizm potansiyeline dikkat çekmek için, eksi 15 derecede donan Muradiye Şelalesi'nde yüzdü. 20 dakika suda kalan vatandaşlar, sonra da halay çekip eğlendi.

Van'da yaşayan doğaseverler kış turizm potansiyeline dikkat çekmek için, eksi 15 derecede donan Muradiye Şelalesi'nde yüzdü. 20 dakika suda kalan vatandaşlar, sonra da halay çekip eğlendi.

Doğaseverler şehrin kış turizm potansiyeline dikkat çekmek için 18 metre yükseklikten akan ve eksi 15 derecede kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin buzlu sularında yüzerken, şelale manzarası karşısında halay çekerek eğlendiler. Her mevsim ayrı güzelliklere bürünen, kış aylarında soğuk havanın etkisi ile donan, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi'nin ve bölgenin kış turizmini tanıtımına katkı sunmak isteyen doğaseverler eksi 15 derecede etkinlik düzenledi. Kış turizmine dikkat çekmek için eksi 15 derecede suda yüzmeye geldiklerini söyleyen doğasever Yasin Çiftçi, "Bugün Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim farklı güzellik sunan Muradiye Şelalesi'ndeyiz. Her yıl düzenlediğimiz gibi bu yılda kış yüzme etkinliğini düzenledik. Yaklaşık 20 dakika suda kaldık ve üşüdük ama üşüdüğümüze değdi. Amacımız buranın kış turizmine kazandırılmasıdır. Bu güzelliği tüm Türkiye'ye, hatta tüm dünyaya gösterebilmek istiyoruz ve herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet ediyoruz" dedi.

Muradiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Aslanbay ise "Bugün Muradiye Şelalemizde Vangölü Aktivistleri ekibini ağırladık. 60 kişilik bir grup ile farkındalık oluşturmak için soğuk suya girdiler. Bizlerde onlara Muradiye Belediyesi olarak ağırladık. Şelalemizde farkındalık oluşturdukları için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki etkinliklerini ilçemiz sınırlarında bulunan Yaşar Kemal Şelalesi, Esruk Dağı ve Süphan Gölü'nde yapmayı planlıyorlar. Bizlerde Muradiye Belediyesi olarak gerekli desteği sağlayacağız. İlçemizin tanıtımı için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'ın talimatları ile doğaseverlere yemek ve çay ikramı yapıldı.

Etiketler : Donan şelalede yüzdüler VAN ŞELALE Muradiye Şelalesi
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