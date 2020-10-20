  • BIST
    1212.67
  • Dolar
    7,8747
  • Euro
    9,3151
  • Altın
    482,8060
İstanbul
16 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev: Ermenistan savaş suçu işliyor
Düğün konvoyu süsüyle mülteci kaçakçılığı polise takıldı
Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! FETÖ'nün alçak girişimindeki gece uçağı o rotayı çizmişti
Domuz yerine arkadaşını vuran muhtar gözaltına alındı
43 ilin girişinde otobüsler tek tek durduruldu, koronavirüs denetimi yapıldı
İmzalar atıldı! BAE'nin petrolünü Avrupa'ya taşıyacaklar
AB harekete geçti: Rum yönetimi ve Malta için ihlal süreci başlatıldı
FETÖ'cü eski üsteğmene 6 yıl hapis
Azerbaycan istese Ermenistan'ın kalbini vurabilir!
Bülent Turan'dan Meral Akşener'e cevap
Bakan Akar'dan sert açıklama
1'i Kandil kadrosunda 4 terörist öldürüldü
İstanbul Silivri'de fabrika yangını
Rusya, Yeni START anlaşması kapsamında ABD ile nükleer savaş başlıklarını ''dondurmaya'' hazır
Ukrayna, Karadeniz'e 2 deniz üssü kurmaya başladı
Girit'te Yunanistan'dan S-300 provokasyonu! NATO sessiz
Azerbaycan duyurdu: Zengilan kenti Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı
Merkel: DEAŞ, tehdit olmaya devam ediyor
Türk sporuna hizmet edecek "Çotanak Stadı"nda sona gelindi
Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki
MİT'ten nefes kesen ajan operasyonu! Detaylar ortaya çıktı
Savunma Sanayii Başkanı Demir ''Her şey vatan için'' notuyla paylaştı
İstanbul barajlarında alarm!
Balıkçıların ağına takıldı: Tek gözlü ve beyaz!
20 Ekim 2020 Salı 16:56:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 16:56:00

Domuz yerine arkadaşını vuran muhtar gözaltına alındı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Çanakkale Bayramiç'te ava çıkan köy muhtarı, kazayla arkadaşını vurarak öldürdü.

Bayramiç ilçesine bağlı Togurlu köyünün muhtarı Ömer Gürsoy (60), arkadaşı Ramazan Çalışkan (63) ile birlikte sabah erken saatlerde köye yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Küçük İkizcetepe mevkiinde domuz avına çıktı.

Bir müddet ormanda gezen iki arkadaş, daha sonra farklı yönlere ayrıldı.

Ömer Gürsoy, çalıların arasından bir ses duyduktan sonra tüfeğiyle o yöne doğru ateş etti.

Daha sonra ateş ettiği bölgeye giden Gürsoy, arkadaşı Ramazan Çalışkan’ın kanlar içinde yerde yattığını gördü.

Ömer Gürsoy, olayı 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası olan Ramazan Çalışkan’ın öldüğünü belirledi.

Talihsiz adamın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, muhtar Ömer Gürsoy ise gözaltına alındı.

Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER