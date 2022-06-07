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Domates ve salatalıkların çöpe dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
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07 Haziran 2022 Salı 22:55:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 22:56:00

Domates ve salatalıkların çöpe dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: TRT Haber

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Muş yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır. Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakmak için dolaşan bir kişi, çöp döküm tesisine dökülen sebzeleri fark etmişti. Sağlam ürünlerin çöpe atıldığının iddia edildiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Etiketler : Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya
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