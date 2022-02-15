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Doktorun tek sözü ile 40 yıldır çay içmiyor
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15 Şubat 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 16:00:00

Doktorun tek sözü ile 40 yıldır çay içmiyor

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Bitlis'te yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Çetin, hastalığı nedeniyle gittiği doktorun tek bir sözüyle 40 yıl önce çay ve sigarayı bıraktı. 40 yıldır ne çay ne de sigara içen Çetin, günde 5 litre su tüketiyor.

Bitlis'te yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Çetin, hastalığı nedeniyle gittiği doktorun tek bir sözüyle 40 yıl önce çay ve sigarayı bıraktı. 40 yıldır ne çay ne de sigara içen Çetin, günde 5 litre su tüketiyor.

9 çocuk 18 torun sahibi Ahmet Çetin, 40 yıl önce rahatsızlanınca hastaneye gitti. Damar tıkanıklığı ve guatr tespit edilen Çetin'e doktor, sigara ve çayı bırakmasını söyledi. Günde yaklaşık 2 paket sigara ve bir demlik çay içen Çetin, doktorun tek bir sözü ile ikisini de tüketmeyi bıraktı. Bunun yerine su ve meyve suyuna yönelen Çetin'in 40 yıldır çay içmediğini duyanlar ise şaşırıyor.

Misafirliğe gittiğinde yanlış anlaşıldığını belirten Çetin, durumunu anlatınca herkesin kendisini takdir ettiğini söyledi. Çayı bırakma durumunu anlatan Ahmet Çetin, "Doktor bana hastalığımdan dolayı çay ve sigara içmeyi yasakladı. 40 yıldır sigara ve çay içmiyorum. Sigara çok zararlıdır hiç içmiyorum. Çay ve sigara içmeyi bıraktım. Sudan başka bir şey içmiyorum, günde 5 litre su içiyorum. Sağlığım yerinde çok iyiyim" dedi.

Etiketler : Doktorun tek sözü çay doktor Ahmet Çetin
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