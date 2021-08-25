“Doktorum Yanımda”nın yeni sezonu başlıyor

Sunuculuğunu Prof. Dr. Murat Aksoy ve Selda Hasret Arslan'ın üstlendiği programda başta koronavirüs olmak üzere sağlık konusunda merak edilenleri birbirinden değerli uzman konukları ile konuşmaya ve farkına vardırmaya yeni sezonunda da devam ediyor.

Sağlıklı yaşamın ipuçları ve koronavirüs salgınının güncel bilgileriyle Doktorum Yanımda "Yeni Sezon" bölümleri ile 30 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her sabah 08.00'de 360'ta.