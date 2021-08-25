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25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:39:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:39:00

“Doktorum Yanımda”nın yeni sezonu başlıyor

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Farklı bakış açısı ile sağlık konusunda önemli bilgilerin anlatıldığı “Doktorum Yanımda” 2.sezonuyla, 30 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her sabah 08.00'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sunuculuğunu Prof. Dr. Murat Aksoy ve Selda Hasret Arslan'ın üstlendiği programda başta koronavirüs olmak üzere sağlık konusunda merak edilenleri birbirinden değerli uzman konukları ile konuşmaya ve farkına vardırmaya yeni sezonunda da devam ediyor.

Sağlıklı yaşamın ipuçları ve koronavirüs salgınının güncel bilgileriyle Doktorum Yanımda "Yeni Sezon" bölümleri ile 30 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her sabah 08.00'de 360'ta.

Etiketler : Doktorum Yanımda Radamel Falcao YENİ SEZON
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