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05 Aralık 2020 Cumartesi 17:45:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 10:10:00

Doktora vefa bu kez evlattan

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Kalp hastası Azize Güler, kontrollerini yapan Dr. Cegerğun Polat'a her yıl turşu kurup götürüyordu. Bu kez Azize Teyze yerine kızı elinde turşu bidonuyla hastaneye gitti. Genç kadın, annesinin vefat ettiğini ve doktoruna her yıl turşu kurulmasını vasiyet ettiğini söyledi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 3 ay önce beyin kanaması geçirip yaşamını yitiren kalp hastası Azize Güler'in ardından yürek burkan bir hikaye çıktı. 7 yıldır tetkik ve takibini yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat'a her yıl düzenli olarak turşu götüren Güler, ölmeden önce çocuklarından yine turşu götürmeye devam etmelerini istedi. Berivan Güler de annesinin ölümünden sonra yaptığı 5 kiloluk turşuyu doktora teslim etti.

ÖLÜRKEN BİLE İYİ OLMAYI BAŞARMAK

Bu yürek burkan hikaye Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Polat, yaptığı paylaşımda, "Ne kötü günler. Uzun zamandır izlediğim hastam vefat etmiş. Her yıl turşu getirirdi. Kızına vasiyet etmiş. Kızı getirdi. Ölürken bile iyi olmayı başaran, fakirlik içinde yaşamasına rağmen paylaşmasını bilen yığınla onurlu insan var" ifadelerini kullandı. Polat'ın paylaşımı takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

Azize Güler'in kızı Berivan Güler (39), annesinin sağlık durumu nedeniyle bu yıl turşu yapamadığını, bunun üzerine turşuyu beraber hazırlayıp doktora götürmeyi planladıklarını anlatarak, "Anneme 'hem hastaneye gideriz hem de turşuyu götürürüm' dedim. Sonra annem fenalaştı. Beyin kanaması geçirdi. Hastaneye götürdük. Durumu kötü dediler. Sonra rahmetli oldu annem. Ben her şeyi hazırladıktan sonra turşuyu yaptım. Annem her sene götürdüğü gibi bu sene de isterdi götürmeyi. Vasiyetini yerine getireyim diye ben götürdüm. Eşimle beraber alıp götürdük. Ondan sonra hocaya annemin öldüğünü onun yerine turşuyu getirdiğimi söyledim. 'O getiremedi ben onun yerine getirdim' dedim. Dondu kaldı. O da beklemiyordu. Demek ki ömrü buraya kadardı. Onun için turşuyu alıp götürdüm. Her yıl götürürüm ona. Sağ olduğum sürece her yıl evime nasıl yapıyorsam ona da 5 kilo turşu yapıp götüreceğim" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, “Azize Teyze’nin vasiyet ettiği şey sadece bir turşu getirmek meselesi değildi. Vasiyet ettiği şey arada kurulan dostluğa ve paylaşıma devamlılık kılmaktı” diye konuştu.

Etiketler : Dr. Cegerğun Polat Diyarbakır Azize Güler turşu Berivan Güler
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