Doktor çiftin takı kavgası
İkisi de doktor olan genç çift, düğünden 10 gün sonra takıların kimde kalacağı konusunda tartıştı. Ailelerin de karıştığı kavgada gelinin babası, damadına ve dünürlerine kurşun yağdırdı.
Trabzon Ortahisar'da ikisi de doktor olan Burcu K. ve Ümit K. çifti, 11 gün önce dünya evine girdi. Yeni evli çift iddiaya göre dört altın bilezik yüzünden tartıştı. Bileziklerin damadın ailesinde mi yoksa gelinde mi kalacağı konusundaki anlaşmazlığa evdeki aileler de dahil oldu. Bir süre sonra tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.
ERKEK TARAFI HASTANELİK
Kastamonu'dan geldiği öğrenilen gelinin babası emekli astsubay Bahri B. silahını çekerek damadına, dünürü Hasan K., dünürünün eşi Meryem K. ve damadın kardeşi Edanur K.'ya ateş etti. Kız babasının silahından çıkan kurşunlarla yaralanan 4 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan saldırgan, "Kızımla telefonla konuşurken canının sıkkın olduğunu anlayıp evine geldim. Üzerime yürüdüler, silahımı çektim" dedi.